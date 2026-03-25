Celebran 70 años del Día del Agricultor en el Valle del Yaqui con feria y actividades

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde hace siete décadas, en el llamado 'Granero de México', como se le conocía al Valle del Yaqui por su aportación como el principal productor de trigo en el país y motor de la agricultura moderna, se celebra el Día del Agricultor.

Es en el Campo Experimental Norman E. Borlaug (Ceneb) donde cada año se realiza la fiesta de los productores agrícolas de los valles del Yaqui, Mayo y Fuerte Mayo, en la que se colocan stands técnicos y comerciales, demostración de cultivos, área de restaurantes, juegos, regalos y souvenirs de patrocinadores, además de que se realiza un sorteo de regalos para productores y otras actividades.

La edición número 70 de esa celebración es impulsada como siempre por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (Pieaes) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt).

La cita es este jueves 26 de marzo a partir de las 8:00 horas en el Ceneb, ubicado en el Valle del Yaqui, por la calle Norman Borlaug al sur de Ciudad Obregón, donde también se arman foros de tecnología y se da un convivio entre los productores. En el evento que anteriormente se extendía por dos días, se da un encuentro e intercambio de conocimientos sobre nutrición de semillas, control de plagas y el uso de nuevas tecnologías para cultivo, que resulta de impacto positivo para el desarrollo de los campos.

Fuente: Tribuna del Yaqui