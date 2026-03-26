Celebran con éxito 70 años del Día del Agricultor en el Valle del Yaqui con innovación y tecnología

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una elevada afluencia se vivió la septuagésima edición de la celebración del Día del Agricultor en los campos del Centro Experimental Norman E. Borlaug, en el corazón del valle del Yaqui. Como cada año en la majestuosa fiesta que festeja a quienes trabajan el campo para producir alimentos, se dieron cita investigadores, productores agrícolas, estudiantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En la ceremonia de inauguración, estuvieron presentes el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, y la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora, Célida López.

El Valle del Yaqui ha sido ejemplo mundial de productividad agrícola; aquí la ciencia y el trabajo del agricultor transformaron la historia de la alimentación en el mundo, por eso es justo reconocer a este centro experimental como un referente global y recordar el legado del doctor Norman E. Borlaug, cuyo trabajo permitió combatir el hambre en el mundo", comentó el munícipe ante los asistentes.

Agroequipos del Valle lleva maquinaria John Deere y agricultura de precisión al Día del Agricultor

Señaló que se debe reconocer la grandeza del campo sonorense y asumir con responsabilidad los retos del presente y destacó la labor de los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (Pieaes), además de las y los agricultores que, con su esfuerzo, conocimiento y resiliencia, sostienen la producción de alimentos, a pesar de los desafíos de la sequía, la escasez de agua y la incertidumbre en los ciclos productivos. El presidente de Pieaes, Jesús Larraguibel Artola, subrayó las facilidades del gobierno para la investigación representada por el Inifap y el Cimmyt.

Quiero reconocer que, durante su gestión, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha logrado construir una relación con los protagonistas del campo; no estamos exentos de los retos, pero estamos exigiendo que a todo el trigo cristalino se le dé un precio igual de importante que al panificable". Célida López Cárdenas, titular de Sagarhpa Sonora

"Estamos celebrando el 70 aniversario del Día del Agricultor y se dice fácil, pero creo que no hay un evento en todo México de tal magnitud e historia. No solo se trata de conocer las variedades de trigo, sino también la metodología y técnicas de manejo agronómico". Jesús Larraguibel Artola, presidente de Pieaes

"Este evento tiene como objetivo vincular la investigación con la reconversión productiva, lo que significa apostar por cultivos de menor consumo de agua, mayor rendimiento y mercado seguro; significa tecnificar el riego, hacer más eficiente el uso del agua". Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme

El Valle del Yaqui impulsa productividad agrícola con innovación y maquinaria de vanguardia

Agroequipos del Valle: Fortalece presencia en Cajeme como distribuidor de John Deere

Agroequipos del Valle asumió la distribución de John Deere en el sur de Sonora, con presencia en Ciudad Obregón, Navojoa, Huatabampo y La Atravesada, informó el gerente de sucursal Gustavo Enrique Becerra.

La empresa, con 45 años de experiencia en el norte de Sinaloa, forma parte de Grupo Ceres, que integra diversas empresas enfocadas al sector agrícola, desde financiamiento hasta insumos.

Durante el Día del Agricultor, Gustavo Becerra destacó que el portafolio de maquinaria, con tractores desde 40 hasta 410 caballos de fuerza, incluyendo el modelo 8R T410, generó interés por su innovación en la región.

Lo que más les ha llamado la atención a los agricultores es la innovación que ven con Agroindustrias del Valle, principalmente la exhibición de nuestro tractor 83t410, que la realidad es que no hay en la región y estamos innovando y trayendo ese tipo de equipo y trayendo para acá para que los agricultores lo conozcan y lo utilicen", indicó.

Asimismo, sobresale su apuesta por la agricultura de precisión, con tecnología GPS y sistemas satelitales aplicados en todas las etapas del cultivo.

La compañía indicó que busca consolidar una relación cercana con productores, ofreciendo soporte técnico, refacciones y nuevas marcas como Monosem.

Fuente: Tribuna del Yaqui