Celebran Día del Agricultor en el Valle del Yaqui; reconocen a destacados agricultores

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una gran afluencia arrancó la septuagésima edición de la celebración del Día del Agricultor en los campos del Centro Experimental Norman E. Borlaug en el Valle del Yaqui.
Con investigadores, productores y autoridades de los tres órdenes de gobierno, se realizó la ceremonia de inauguración, en la que se entregaron reconocimientos a destacados agricultores de los valles del Yaqui, Mayo y Fuerte Mayo. Expositores comerciales instalaron stands, además de las demostraciones de las variedades genéticas de trigo durante los recorridos realizados por los cultivos.
A nombre del gobernador Alfonso Durazo, la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López, estuvo presente en la inauguración, así como también asistió el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.
Flavio Breseghello, director del programa de trigo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), destacó que en el Valle del Yaqui se encuentra la mayor variedad genética de ese grano en el mundo.
"El valle del Yaqui y Mayo está sufriendo sequía. Y el calor nos ha impactado, no nos había tocado un año así, tenemos esperanza de salir bien en las cosechas", expresó por su parte, Jesús Larraguibel Artola, presidente del Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (Pieaes).
Fuente: Tribuna del Yaqui