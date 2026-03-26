Día del Agricultor: Reconversión de cultivos, la apuesta para salvar la agricultura del sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La reconversión de cultivos se perfila como la principal estrategia para enfrentar la crisis agrícola que atraviesa el sur de Sonora, donde factores como el cambio climático, los bajos precios del trigo y la falta de apoyos federales han colocado a los productores en un escenario de pérdidas.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López, advirtió para TRIBUNA que el ciclo agrícola 2025-2026 es incluso más complejo que el anterior, debido a que, a diferencia del periodo marcado por la sequía, en esta ocasión los productores sí se endeudaron para sembrar, particularmente trigo cristalino, cultivo que domina la región.

Estamos frente a un escenario muy adverso: menores rendimientos, un tipo de cambio desfavorable y precios internacionales bajos", señaló.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, los rendimientos podrían ubicarse entre 5.5 y 5.8 toneladas por hectárea, por debajo del umbral necesario para recuperar la inversión, lo que anticipa números rojos para pequeños, medianos y grandes productores.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López

Una nueva apuesta

Ante este panorama, el Gobierno del Estado impulsa una reconversión productiva hacia cultivos más rentables y con menor consumo de agua, como parte de una estrategia de largo plazo para hacer más resiliente al campo sonorense.

La gran pregunta del productor es: ¿a qué me reconvierto? Y ahí es donde el gobierno tiene que ofrecer alternativas reales y rentables", explicó López.

Entre las opciones destacan las oleaginosas como canola, girasol y cártamo, cultivos que, además de requerir hasta una tercera parte del agua que el trigo, cuentan con demanda asegurada por parte de la industria.

Empresas como Aceites del Mayo han manifestado la necesidad de al menos 65 mil toneladas de estos productos, lo que abre una oportunidad de mercado para los agricultores de la región. El cártamo, en particular, representa una opción inmediata debido a que los productores del sur de Sonora ya cuentan con experiencia en su cultivo, mientras que la canola y el girasol implican un proceso de adaptación técnica.

Como parte de este esfuerzo, el gobierno estatal ha impulsado la capacitación internacional, incluso enviando productores a Canadá para adquirir conocimientos sobre el manejo de la canola. No obstante, el principal desafío no es solo técnico o financiero, sino cultural. La región mantiene una fuerte vocación triguera, por lo que la transición hacia nuevos cultivos requiere cambiar prácticas profundamente arraigadas.

La reconversión no es sencilla. Es como pedirle a un ganadero que cambie completamente su modelo productivo", ejemplificó la funcionaria.

A pesar de las dificultades, la Sagarhpa sostiene que esta transformación es indispensable para garantizar la viabilidad del campo en los próximos años, en un contexto donde el agua y los mercados obligan a replantear el modelo agrícola tradicional.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López

Fuente: Tribuna del Yaqui