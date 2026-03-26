Sader Sonora destina presupuesto de 3 mil 420 mdp a beneficio de 25 mil hectáreas en el distrito de Caborca

Caborca, Sonora.- La Secretaría de Agricultura en Sonora, en conjunto con el Distrito de Caborca, ha brindado acompañamiento durante el ciclo agrícola 2025-2026, consolidando más de 25 mil 506 hectáreas en Sonora, ofreciendo a los productores apoyos por medio de permisos de siembra, asesoría técnica y diferentes ayudas para fortalecer las actividades en el campo.

Juan González Alvarado, representante de la dependencia en el estado, señaló que esta superficie confirma la relevancia productiva del distrito, en donde sobresalen cultivos como el espárrago con nueve mil 896.77 hectáreas, la vid con 5 mil 523.47, la papa con cuatro mil 641.00, así como el nogal con mil 437.72 y el olivo con 868.82 hectáreas, reflejando una agricultura diversa y sólida.

SADER Sonora impulsa más de 25 mil hectáreas en el distrito de Caborca y destina 3,420 mdp al campo de la región

Por otra parte, en la exportación, se ha informado la emisión de mil 951 certificados internacionales, beneficiando a 200 productores, ya que con estos documentos se permite seguir comerciando con el extranjero al garantizar que se cumple con el total de los requisitos y normas fitosanitarias de los países de destino.

El jefe del Distrito de Caborca, José Ramsés Ortega, menciona que, en lo que respecta al cultivo de papa en el actual periodo de siembra, se ha brindado acompañamiento en los municipios de Caborca, Altar y Pitiquito, obteniendo un proceso organizado. Al cierre de este periodo, se registró 270 lotes con una superficie total de 4,641 hectáreas sembradas, teniendo una proyección de producción de 141 mil 228.80 toneladas, consolidando a la región como una de las más importantes en el noroeste del país en este cultivo.

El Distrito de Desarrollo Rural 139 mantiene 997 servicios activos del programa Especial de Energía para el Campo, lo que ha beneficiado una superficie de 23 mil 189.69 hectáreas, representando así una subida de tres mil 420 millones de pesos, lo que ha contribuido a reducir gastos y al fortalecimiento de la competitividad en los productores.

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Finalmente, Juan González Alvarado reiteró el compromiso de la Secretaría de Agricultura en Sonora de seguir impulsando acciones y programas que fortalezcan la productividad, competitividad y desarrollo del campo sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui