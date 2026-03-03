Guaymas, Sonora.- Al igual como lo ha solicitado la Unión de Armadores del Pacífico a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y a la Secretaría de Marina (Semar), pescadores ribereños pidieron una mayor vigilancia durante la veda del camarón, que inicia al primer minuto de este martes 3 de marzo.

Los empresarios de la pesca solicitaron a las autoridades pesqueras y de marina en el país el reforzamiento de los operativos de vigilancia en el litoral del Pacífico, para de esta manera evitar la depredación del producto, del que dependen miles de familias.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el organismo solicitó el despliegue de más oficiales y equipo especializado para combatir la pesca ilegal de camarón, tanto en altamar como en ribera, en los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California Sur.

Ribereños de Guaymas y Empalme piden mayor vigilancia durante veda de camarón; inicia este martes 3 de marzo

José Ramón Ocampo Meza, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas Pesqueras 'Guaymas – Empalme', manifestó que así como los armadores lo están solicitando, los trabajadores de mar de ribera también hacen un urgente llamado para que se implementen operativos para cuidar al camarón.

Dijo que la pesca ilegal ha traído severos efectos al sector, al grado que lo mantiene a punto del colapso, lo que se ha reflejado mayormente durante las últimas temporadas extractivas de camarón, las cuales han fracasado.

De la misma opinión es Gustavo Padilla Rodríguez, presidente de la Sociedad Cooperativa Ribereña '12 de Agosto', quien señaló que la depredación del recurso es ya a la vista de todos, sin que autoridad alguna intervenga, pues los operativos de vigilancia de Conapesca ya no existen.

Cifra

6

Meses duró la temporada extractiva de camarón en el Pacífico, misma que inició el 15 de septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui