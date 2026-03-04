Conagua, alcaldes y agricultores analizan la situación hídrica de la región del Mayo; estas son las peticiones

Navojoa, Sonora.- Saneamiento al río Mayo, inversión hídrica y atención a pozos fueron parte de las solicitudes que los ayuntamientos del Valle del Mayo realizaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la Sesión de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca del Río Mayo.

A la reunión también asistieron productores agrícolas, quienes conocieron cuál es la situación hídrica de la región y cómo se ha cumplido con la meta de riegos, para poder salir adelante con el actual ciclo agrícola 2025-2026.

Rodolfo Castro Valdez, titular de Conagua en Sonora, mencionó que, además de recibir las peticiones por parte de los alcaldes para mejorar la infraestructura hídrica en cada municipio, también se tocó el tema del saneamiento del río Mayo; una de las principales peticiones por parte de las comunidades indígenas de la región, así como de sus visitantes durante cada periodo vacacional.

Especialmente estuvimos tocando el tema del río Mayo, acerca de qué características de acciones de saneamiento tenemos que hacer aquí en el valle del Mayo… Hubo una participación muy activa de todos los alcaldes con el objetivo de ver los retos que tenemos; tenemos ese diagnóstico del río Mayo por lo que vamos a trabajar muy de la mano de los alcaldes y el Consejo de Cuenca", afirmó.

En cuanto al sector agrícola, la Conagua analizó la situación hídrica en la región, donde, según el Monitor de Sequía, al corte del mes de febrero, muestra que el 100 por ciento del valle del Mayo se encuentra sin sequía. Por lo que los próximos riegos para cumplir con el ciclo agrícola 2025-2026 están garantizados, a pesar de que las horas frío aún continúan con números más bajos de lo esperado.

Fuente: Tribuna del Yaqui