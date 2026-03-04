Sigue la preocupación por falta de horas frío que amenaza el trigo del Valle del Yaqui y su rendimiento agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- Con expectativas moderadas se mantienen productores agrícolas del Valle del Yaqui ante el importante déficit de horas frío en los cultivos de trigo que se mantienen en pie, que están entrando en la recta final del presente ciclo.

Ante tal situación, Humberto Borbón Valencia, director del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), afirmó que se presenta una marcada diferencia en el registro de horas frío, condición necesaria para una óptima productividad en las cosechas de ese grano.

Explicó a TRIBUNA que en promedios totales al 3 de marzo del 2024 se acumulaban 499 horas frío, mientras que en el mismo lapso del año 2025 eran 732 las que se contabilizaban; sin embargo, para la misma fecha de este año 2026, la cantidad de horas frío acumuladas llegaba apenas a 138.

Sí es una situación bastante preocupante, pues tan solo por poner un ejemplo, en el block mil 423, lote uno, la comparativa de horas frío a estas fechas era de 352 en 2024, 499 en 2025 y solo de 45 para este 2026", detalló Borbón Valencia.

Por otra parte, es en Estación Corral (San Salvador) donde más horas de frío se han acumulado este invierno, llegando a una cantidad de 233.

Sagarhpa habla del tema

Ante esa situación, Célida López Cárdenas, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora, opinó durante su participación en la Mesa Cancún que los agricultores del Valle del Yaqui están enfrentando diversos factores en contra, como la sequía.

Y ahora la falta de horas frío nos está castigando de una manera impresionante. Este es el primer ciclo agrícola en la historia reciente donde la falta de horas frío va a castigar el rendimiento, de entre una y una tonelada y media, según los pronósticos de los mejores agrónomos del estado", señaló.

Cifra

48 por ciento

De las 324 mil hectáreas con permisos para siembra en Sonora, son para cultivos de trigo

Fuente: Tribuna del Yaqui