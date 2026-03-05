Sader Sonora concluye trámite de pagos del Programa Precios de Garantía para el trigo panificable

Hermosillo, Sonora.- Cumpliendo con el compromiso de apoyar al sector agrícola de Sonora, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer que se ha concluido en un 100 por ciento con el trámite de pago a los productores que son beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, para el cultivo de trigo panificable, ciclo agrícola 2024–2025.

Según Juan González Alvarado, delegado de Sader en Sonora, el programa causó un impacto directo en 29 mil hectáreas destinadas a la producción de trigo panificable en la entidad, ya que se atendieron mil 678 productores, lo que representa una derrama económica superior a 388 millones de pesos. Asimismo, conforme se van realizando los registros, los recursos están siendo transferidos a las cuentas bancarias de los productores por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco).

Sader Sonora cumple su compromiso y concluye trámite de pagos del Programa Precios de Garantía

El 70 por ciento de los beneficiarios ya dispone del apoyo y el 30 por ciento restante recibirá el recurso en un plazo no mayor a catorce días, con lo cual se garantizará la cobertura total del programa; resultado de quienes impulsaron el seguimiento puntual del programa en beneficio del campo sonorense, que es la coordinación entre el gobernador Alfonso Durazo y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, así como de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, la Sader comunicó que actualmente 38 productores están recibiendo información y capacitación personalizada con el personal de la secretaría, con el objetivo de que puedan completar su proceso y obtener el recurso; asimismo, el organismo refrenda su compromiso con los productores del estado, ejecutando los programas con orden, transparencia y plena cobertura en beneficio del sector agrícola.

Sader Sonora cumple su compromiso y concluye trámite de pagos del Programa Precios de Garantía

Fuente: Tribuna del Yaqui