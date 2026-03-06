Hermosillo, Sonora.- Juan González Alvarado, como representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento del sector ganadero, al intervenir en la sesión del consejo técnico de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), en la cual se llevaron a cabo temas de desarrollo, la sanidad y la productividad de la ganadería.

Tal como el impacto del Programa de Sementales 2025, que ha brindado apoyo económico a ganaderos sonorenses con el fin de adquirir 408 sementales, en busca del mejoramiento genético del hato en el estado.

El Gobierno de México, a través de la Sader, ha destinado más de 7 millones 104 mil pesos para este programa; por otro lado, el Gobierno de Sonora ha aportado 7 millones 140 mil pesos adicionales, además de 14 millones de pesos en inversión conjunta para respaldar a los ganaderos en la compra de sementales de alta calidad genética, sin dejar de lado que el organismo ha estado presente en las 96 Asociaciones Ganaderas Locales, atendiendo de manera oportuna cualquier tipo de necesidad.

Sader Sonora fortalece el compromiso con el sector ganadero durante sesión de la UGRS

Asimismo, por órdenes del delegado Juan González Alvarado, también se dieron a conocer los avances del Plan para la Engorda de la Ganadería, que actualmente se han autorizado 16 proyectos de créditos para engorda bovina, con un monto de financiamiento que asciende a más de 40 millones de pesos, destinados a fortalecer la capacidad productiva de las unidades pecuarias; esta estrategia es impulsada por el Gobierno de México.

González Alvarado dejó en claro que la obtención de crédito para la engorda sigue vigente, ya que se cuenta con un fondo de 360 millones de pesos para todo el estado de Sonora; por ello, realizó un llamado a todos los productores del sector que estén interesados en acceder a un crédito: se pueden acercar a la financiera Sidegan o bien a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.

Para concluir, el delegado reconoció la importancia de la ganadería como una de las principales actividades económicas del campo sonorense, además de reforzar la disposición de Sader Sonora para continuar laborando en conjunto con las organizaciones ganaderas del estado, impulsando políticas públicas y programas que contribuyan al crecimiento del sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui