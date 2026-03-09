Hermosillo, Sonora.- Con la finalidad de fortalecer la economía de las familias del campo en el estado de Sonora, este próximo martes 10 de marzo se beneficiará a cerca de cinco mil sembradoras y sembradores que recibirán la dispersión del apoyo económico correspondiente al Programa Sembrando Vida, el mismo que sigue impulsando el Gobierno de México, además de ser encabezado y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar continuidad al desarrollo rural en la entidad.

El delegado de los Programas de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, destacó que este recurso, que contribuye a fortalecer la economía de las familias rurales mientras desarrollan proyectos productivos sustentables, consta de un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos para cada uno de los sembradores. Asimismo, con esta dispersión mensual, a la entidad sonorense llegan más de 30 millones de pesos que se traducen en bienestar y desarrollo para las comunidades del campo.

Programa Sembrando Vida en Sonora beneficia a 5 mil sembradores con más de 30 millones de pesos

Además de promover la autosuficiencia alimentaria, fomenta el trabajo comunitario, el cuidado del medio ambiente y generar oportunidades para que las familias permanezcan y prosperen en sus comunidades. El Programa Sembrando Vida es una de las acciones más relevantes que impulsan el desarrollo del campo; el delegado también afirmó que los apoyos seguirán llegando de manera directa a quienes trabajan la tierra.

"Este 10 de marzo cerca de cinco mil sembradoras y sembradores de Sonora recibirán su apoyo del programa Sembrando Vida, que consiste en 6 mil 450 pesos mensuales, un recurso que fortalece la economía de las familias del campo. Este esfuerzo es posible gracias al compromiso del Gobierno de México y al impulso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa dando a los programas que generan bienestar y desarrollo para nuestras comunidades rurales", señaló el delegado.

Octavio Almada Palafox, destacó que con este apoyo mensual el Gobierno de México fortalece su compromiso con el bienestar de las familias campesinas, con el propósito de promover un modelo de desarrollo que impulse la producción sustentable, la regeneración del territorio y mejores condiciones de vida para quienes trabajan la tierra, ya que con su arduo esfuerzo y trabajo, las y los sembradores se lo han ganado por su gran desempeño.

Programa Sembrando Vida en Sonora beneficia a 5 mil sembradores con más de 30 millones de pesos

Fuente: Tribuna del Yaqui