80 por ciento de los ganaderos de Sonora dependen de las lluvias

Ciudad Obregón, Sonora.- Fernando Feuchter, investigador de la Universidad de Chapingo, explica que las precipitaciones son una clave importante para que la vegetación de los agostaderos aumente estimulando la cobertura del suelo.

Añadió, que las lluvias también favorecen a la agricultura lo que es de mucha ayuda para el sector pecuario, ya que muchos de los alimentos para las reses provienen de las siembras que se producen en Sonora.

El investigador, explicó que uno de los más grandes beneficios que trae consigo el vital líquido que cae del cielo es un mayor número de especies de vegetación, en la producción de semilla de las plantas, mejorando la condición del potrero, así como su capacidad de carga animal debido a la producción de forraje.

Comenta que la temporada seca por la que atraviesa la región no ha sido tan grave como en otros estados, sin embargo no es motivo para confiarse y no prepararse adecuadamente para combatir las altas temperaturas que merman la comida e incluso la vida de los animales.

Por eso recomienda tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de sus animales como, almacenar agua y hacer acopio de comida o sustitutos.