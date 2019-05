AARFS eliminó cobro de 150 pesos que quería aplicar Cargill en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Marte Vega Román, miembro de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur dice que la contratación de maíz a nivel estado sigue avanzando, va al 40 por ciento, que representa alrededor de 2 millones de toneladas y en el centro de acopio van al 30 por ciento, lo positivo es que el cobro de 150 pesos por tonelada que pretendía cobrar la empresa Cargill por manejo de cosecha, ya se eliminó, aseguró el presidente de la AARFS.

No, eso definitivamente se eliminó, fue un rechazo total de parte de todo mundo, la empresa que quería incurrir en esto, que es Cargill vio totalmente un rechazo de parte de todos los productores, incluso, el mismo Gobernador hizo unas declaraciones muy serias contra esa empresa, ya que no se vale transmitir esos costos de servicios al productor, no, no es justificable”, dijo.