AMLO presenta megaconsulta con mismas fallas metodológicas y legales

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, anunció la megaconsulta con la que prevé consolidar 10 proyectos de su Gobierno, entre estos el Tren Maya y una nueva refinería, para lo que utilizará el mismo sistema de preguntas y logística utilizado en el referendo para definir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En un video, López Obrador explicó su apuesta que, según dijo, costará alrededor de un millón 800 mil pesos que aportarán legisladores federales y locales. Agregó que espera que más de un millón de mexicanos participen en el ejercicio cuya logística ha sido fuertemente criticada por sus carencias metodológicas y legales.

Uno de los puntos más polémicos fue la posibilidad de votar varias veces en el cuestionario del NAICM. Sin embargo, López Obrador ha defendido que se trata de una manera limpia, legal y honesta de democracia.

Acentuó que el nuevo referendo, que se prevé se aplique los días 24 y 25 de noviembre, es en respuesta a los conservadores que han pedido que todas las acciones del próximo Gobierno se sometan a consulta.

El tabasqueño reconoció que aunque no es imparcial y está a favor de lo que se planteará en el ejercicio, respetará lo que diga la mayoría:

Si el pueblo soberano dice no queremos el Tren Maya o no queremos la refinería, o no queremos que se les dé apoyo a los jóvenes porque eso es populismo, vamos a acatar lo que diga la mayoría porque eso es la democracia”.