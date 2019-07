Adrián Di Monte responde las criticas de hacer justicia en el caso de Pablo Lyle

Ciudad de México.- Luego de que Adrián Di Monte fuera atacado por arremeter en contra de Pablo Lyle tras la difusión de un video en el que el actor mexicano agredió a un hombre de la tercera edad en Miami, mismo que falleció cuatro días después, el artista cubano se defiende y explica su punto de vista.

“Yo en el momento dije lo que dije porque me indignó y dije pudo haber sido mi papá, pudo haber sido mi abuelo, pudo haber sido cualquiera, entonces ya los viejitos están medios locos y son irreverentes y dicen cosas, les vale ma… todo lo que dicen, y uno como joven tiene que decir sabes qué, ahí la dejamos, si señor, no pasa nada hasta luego’”, dijo el actor.

Sobre el hecho de que por ser cubano defendiera a su compatriota y no a su colega mexicano, Adrián manifestó:

Mucha gente dice ‘la comunidad de actores’, yo no creo que seamos una comunidad, yo no soy una comunidad, simplemente la actuación es mi trabajo, es lo que me da de comer, pero yo no soy todos los actores, yo de hecho ni me llevo con muchos”, comunicó el actor.