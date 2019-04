Agricultores argentinos buscan mejores condiciones para sus productos

Buenos Aires, Argentina.- Agustín Suárez, coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), refiere que en Argentina una particular manifestación crece con el paso de los meses. En ella los agricultores toman las calles para llevar a cabo los así llamados ‘verdurazos’. Los productores agrícolas regalan frutas y verduras como señal de protesta.

Eligen esa peculiar forma de protesta para que los habitantes de la ciudad conozcan los problemas a los que afrontan los pequeños productores, incluidos abusos en la cadena de comercialización, y para exigir al Estado mejores condiciones de trabajo en el sector rural.



Hay productores independientes como Javier Acchura, quien trabaja 7 hectáreas en las afueras de Buenos Aires. Es parte de la segunda generación de agricultores que aún no tiene acceso a la propiedad de la tierra.

Hay familias que viven de este trabajo y que quieren tener una mejor condición de vida. Al no tener propiedad, no podemos edificar porque hay dificultades, no te dejan edificar porque tienen miedo que nos quedemos con las tierras”, comentó.