Agricultores de Guerrero siguen en espera de que les den fertilizantes

Guerrero. Guerrero.- Juan Castro, titular de la Sagadegro, señaló que a una semana de que se cierre el programa de entrega de fertilizante, campesinos continúan sin recibir el insumo agrícola.

Castro especifica que hubo desabasto del fertilizante y hasta la fecha todavía no se ha podido entregar, el tiempo sigue pasando y los campesinos se encuentran desesperados porque no pueden trabajar sus tierras si no tienen ese insumo.

Manifiesta que el Gobierno estatal hizo esfuerzos anteriormente, pero ahora se generaron protestas.

El retraso fue el problema fundamental, y los desabastos se han hecho en la distribución y la entrega lenta del insumo y los vales que no se han canjeado”, denunció Castro.

El funcionario expresa que a pesar de lo que se dio, la entrega tuvo problemas fuertes para el reparto, lo que ocasionó desabasto. Recordó que el año pasado cuando el Gobierno lo entregó no hubo problema, sin embargo, ahora con el plan piloto no se logró el objetivo.