Agricultores de Sonora tomarán el Senado de la República Mexicana

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a la posible eliminación del seguro catastrófico, recorte a la sanidad e inocuidad agroalimentaria, así como el presupuesto que se destinaba a los programas para la comercialización, entre otros, ha provocado un panorama oscuro para el campo en el 2020, lo cual llevará a los productores a tomar medidas extremas.

De 65 mil 435 millones de pesos aprobados en 2019 se pasará a 46 mil 253 millones para este 2020, una reducción de 29.3 por ciento. México es la onceava economía del mundo, siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China, con una fuerza laboral de más de 60 millones, esto gracias al sector agropecuario, por lo cual la reducción de recursos al campo podría afectar gravemente a la economía del país, afirman distintas organizaciones agrícolas.

Debido al panorama oscuro que se espera para el campo, líderes productores del sur de Sonora, en conjunto a otros estados del país tomarán el Senado de la República Mexicana el próximo jueves.

Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, dijo que la reducción del campo provoca que se eliminen programas que daban certidumbre al sector agropecuario.

Debido a eso hay que dar pelea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Los agricultores son aliados de México, y son los que hacen que la tierra produzca, pero se requiere de estímulos y certeza para que se pueda tener una rentabilidad, porque si el campo no produce, el país no come”, manifestó el funcionario.