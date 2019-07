Agricultores exigen que AMLO no abandone al campo mexicano

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el Gobierno federal no ha tomado en cuenta a los productores en la asignación de presupuestos y ha desaparecido programas, los hombres del campo demandan al presidente de la República, que atienda las problemáticas y acepte reunirse con ellos, de lo contrario, advierten acciones para ver si así los escucha.

La fecha límite para negociar es hasta el 17 de julio, de no ser así podría haber manifestaciones y tomas de carreteras simultáneas en diferentes Estados del país. Afirman las cadenas productivas nacionales en una carta abierta dirigida a López Obrador.

Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, señaló que solicitaron la audiencia ante las autoridades federales para coordinar la vía de atención que merece el campo mexicano y los productores de todas las entidades.

De igual manera, añade que:

Si el campo no produce, el país no come, lo que demuestra la seriedad de la propuesta al presidente de la República”, ya que se dicen sentir hechos de lado en la toma de decisiones de la política pública actual del ramo agropecuario".