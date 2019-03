Agropecuarios sonorenses se manifiestan en la frontera con Sinaloa

Ciudad Obregon, Sonora. - En el teatro de la Instituto Tecnologico de Sonora (Itson) productores Del Valle del Yaqui se preparan para realizar una manifestación debido a las nuevas políticas agropecuarias, donde se movilizarán a la línea de Sonora con Sinaloa.

Esta protesta es realizada porque el Gobierno han implementado nuevas políticas agropecuarias, en donde serían afectados mas del 60 por ciento de los productores del Yaqui, donde existe la posiblidad que el sector agropecuario tengan una reducción considerable, y a esto se perderían un millón de trigo.

Buscamos que el Gobierno reconsidere las políticas agropecuarias que traen al sector, nos sentimos ofendidos con la política de los apoyos de 30 hectáreas, nuestra agricultura es comercial, y estamos en desventaja con nuestros competidores del TLC , consideramos que no es suficientes, no ha avanzado la reconversion, por que el mercado no es suficiente, la producción del Yaqui es trigo cristalino, aunque este año se sembró trigo panificado”, afirmó el manifestante.