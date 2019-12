Biofertilizantes aumentan el rendimiento de la caña en Morelos

Zacatepec, Morelos.- Gracias al uso de fertilizantes biológicos, de investigación científica y tecnologías en el campo, expertos incrementaron el rendimiento de caña de azúcar, de manera sustentable, en más del 60 por ciento y duplicaron la vida productiva de los cañaverales en Zacatepec.

Marcel Morales Ibarra, director de Biofábrica Siglo XXI, comenta que los cortes en la entidad son cuatro en promedio, además que los rendimientos declinan y hacen incosteable mantener la plantación.

Con nuestra tecnología llegaremos al corte número ocho con rendimientos superiores al promedio estatal”, resaltó.

Expresa que la agricultura sustentable no es una opción o algo que se tenga que decidir si se usa o no; es una obligación y se tiene que avanzar hacia esa transición lo más rápido posible, porque no hay tiempo para estar planteando si a los productores les gusta o no este método.



Asimismo, Víctor López, gerente senior de Alianzas para acceso a mercados del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), considera que en producción sustentable tenemos que reforzar cultura del dato, con métodos de cálculo, tecnologías de captura, así como acuerdos de cómo integrar datos y promover modelos de rentabilidad.

Hay producciones agrícolas que son rentables pero a largo plazo no son sustentables”, manifestó.