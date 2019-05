Bodegueros de Sinaloa suben a 200 pesos la cuota por acopio del maíz

Guasave, Sinaloa.- Rosales Gámez, dirigente del Comité Campesino número 8, mencionó que los bodegueros dejaron atrás la cuota de 150 pesos por tonelada de maíz, ahora quieren 200 pesos y que desafortunadamente los productores están contra la pared ante las condiciones que están poniendo los acopiadores para garantizar los 4 mil 150 pesos.

El representante de la CNC en Guasave, indicó que no ven la mano del Gobierno Federal que les dé certeza de que no se les descontará esta cuota por el manejo de la cosecha, indicó que acorralados por querer amarrar la cobertura algunos maiceros han firmado, pues de no hacerlo se exponen a recibir el precio a como esté la bolsa de chicago en el momento de la liquidación.

Está más drástico en este momento por que los bodegueros están viendo la posibilidad de que si no se llega a la contratación con el industrial te están condicionando con 200 pesos y desgraciadamente el productor está aceptando esa condición”, manifestó.

Rosales Gámez, pidió a los productores amarrarse en los cuatro mil 150 pesos, ya que la lucha por tumbar la cuota se mantendrá y tienen esperanza de que quede esta intención de trasladar el cobro al productor quede sin efecto.