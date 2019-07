Bolivia incrementa hasta en un 54 por ciento sus importaciones agrícolas

La Paz, Bolivia.- En la última década la dependencia de alimentos tradicionales provenientes de otros países se incrementó más de la mitad, tanto así que incluso cultivos como la papa, hortalizas y frutas, que antes los pequeños productores sembraban, se han vuelto parte de esta sumisión.

Esto se debe, a que los hombres del campo de la localidad han dejado la actividad, debido a la falta de incentivos o la politización de los recursos al permitir que las organizaciones sociales administren esos recursos como sucedió con el Fondo Indígena.



María Esther Peña, gerente técnico del Instituto Nacional de Estadística procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), comenta que en las últimas gestiones el Gobierno destinó mayores recursos a los grandes y pequeños agricultores para mejorar la producción, también creó el seguro agrario, sin embargo, la dependencia de alimentos con el exterior crece. Añade que en 2008, Bolivia compraba alimentos del exterior por 440 millones de dólares; en 2018 subió a 676.06 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 54 por ciento.

Los cinco principales mercados que abastecen a Bolivia de alimentos son: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos. Es el principal producto que el país importa del mundo por un valor de 46 millones de dólares, seguido de otros productos”, afirmó.

Por su parte, Julio Alvarado, titular del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en 2010 su presupuesto fue de 503 millones de bolivianos. En 2019 presupuestó 650.4 millones de bolivianos, de esa cifra 359.3 millones están destinados a programas para mejorar la producción agrícola y pecuaria del país.

Cuando Evo Morales ingresó al Gobierno, Bolivia importaba un valor de aproximadamente 200 millones de dólares en solo alimentos, pero a 2018 eso se ha multiplicado. En este momento estamos importando más de 600 millones de dólares”, afirmó.

Pero estas cifras no son novedosas, Alvarado dice que Bolivia siempre dependió de los mercados internacionales para abastecerse de alimentos. Lo novedoso es que hace 12 o 15 años el país no necesitaba comprar los alimentos tradicionales (papa, hortalizas, frutas, etc) porque la producción de los pequeños agricultores era financiada e incentivada por organismos internacionales como la Usaid, ONG y otros.