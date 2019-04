Cierre de la frontera mexicana afectará la exportación del aguacate un 40%

Queens, Nueva York.- Desde los aguacates que untan en las tostadas y el tequila que se pone en las margaritas, los consumidores estadounidenses pudieran decir adiós a estos productos, los cuales tienen una alta demanda, pero el Gobierno del país vecino ha optado por querer cerrar la frontera mexicana.

Actualmente casi la mitad de toda la verdura importada a Estados Unidos y el 40 por ciento de la fruta procede de México.

Steve Barnard, presidente ejecutivo de Mission Produce, el mayor distribuidor y productor mundial de aguacates, exclama que los estadounidenses se quedarían sin este alimento en tres semanas si se paralizan las importaciones desde México.

No podría elegirse un peor momento en el año, porque México provee prácticamente el 100 por ciento de los aguacates a Estados Unidos ahora mismo, California está apenas empezando y tiene una cosecha muy pequeña, pero no es relevante ahora mismo y no lo será durante un mes más o algo así”, señala Barnard.