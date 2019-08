Coahuila pierde 60 mdp tras quedar fuera de programas del Gobierno

Torreón, Coahuila.- Antonio Trejo, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), da a conocer que en Coahuila, alrededor de 500 proyectos que fueron presentados ante el Gobierno Federal para el campo se encuentran estancados, situación que ha provocado que la entidad deje de recibir alrededor de 60 millones de pesos durante 2019.

A pesar de ser uno de los Estados con más exportación hacia Estados Unidos de ganado bovino, y mayor producción de leche de cabra y cabrito, quedó fuera de programas como Crédito Ganadero a la Palabra y Sembrando Vidas.

El dirigente considera que las reglas de operación fueron elaboradas para beneficiar a los Estados del sur, incluso en donde el partido Morena al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más presencia.

Hemos gestionado algunos créditos, lamentablemente de todo el tema del área rural no hemos obtenido ninguna respuesta. Aunado a que se están presentando recortes de personal que hacen más lentos los trámites”, lamentó.

Señala que no se ha ejecutado un solo peso en Coahuila, debido a que los programas no tienen el recurso asignado y las reglas de operación de los proyectos deben arrancar en septiembre o si no caerían en subejercicio.