¿Desiree luce un anillo de compromiso en románticas fotos con Luis Miguel?

Ciudad de México.- Aún no se extingue el revuelo por el hecho que de que la periodista Desiree Ortiz compartiera en redes sociales algunas fotografías al lado de Luis Miguel, las cuales están repletas de romanticismo y ha revelado ahora que el cantante y ella ya no son pareja.

Además de las críticas, los señalamientos, los mensajes de apoyo y la reacción de Mollie Gould, actual novia de 'El Sol', a las imágenes, la conversación en redes sociales y medios sobre la publicación de Desiree se ha volcado hacia un detalle en las fotos que resulta revelador y controversial: un anillo de compromiso.

En las imágenes que denotan intimidad y complicidad, Desiree porta un anillo en su dedo anular izquierdo, donde comúnmente se coloca la joya que sella las promesas de amor y boda.

Internautas han dejado ver en sus comentarios de las fotos su interés en conocer el origen del anillo, pues si se viaja al pasado y rememora la historia de Luis Miguel, este nunca se ha mostrado dispuesto a llegar al altar.

Ante ello, ha trascendido a portales que Desiree en una ocasión habló del anillo que porta, por supuesto, en consecuencia del gran interés que su romance con Luismi generó el año pasado.

De acuerdo con HOLA!, la periodista venezolana reveló a 'Ventaneando' de dónde proviene su sortija:

Este es un anillo de compromiso, pero es un anillo viejo que conservo. Estuve comprometida en algún momento, pero decidí no casarme; sin embargo, me dijeron ‘esto lo mandé hacer para ti déjatelo' y, bueno ya, lo uso”, reportan que comentó Desiree.

Aunque muchos han criticado la decisión de Desiree Ortiz de publicar las fotos cuando ya no es novia de Luis Miguel y el corazón del cantante nuevamente está ocupado, la periodista ha dejado claro que ella empleará sus redes sociales en función de sus convicciones.

Es mi Instagram, son mis experiencias, es mi vida, es mi manera de pensar. Siempre he hecho lo que quiero y nadie me dice cómo debo vivir, no nací para acatar órdenes", escribió la venezolana en Instagram Stories luego de su polémica publicación.