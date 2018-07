El camarón busca romper su meta de producción en Sonora

Ciudad Obregón,Sonora.- 70,000 toneladas en producción para este año, 0 pérdidas económicas en lo que va del ciclo, nula presencia de agentes patógenos y una buena cosecha, es lo que define la producción acuícola actualmente en el Estado de Sonora.

Miguel Ángel Castro Cosío, presidente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes) comenta que con el fin de mejorar la producción acuícola se han establecido planes estratégicos para aplicar medidas sanitarias que tienen como objetivo el disminuir la presencia de agentes patógenos y su dispersión, aumentando así la rentabilidad de los actuales cultivos acuícolas.



“En lo que va del año no han sufrido grandes pérdidas económicas en todo el Estado. Sin embargo pueden existir algunos patógenos que pueden complicar la situación como virus, bacterias que pueden afectar al camarón”.



Menciona que el riesgo de enfermedades ha disminuido constantemente ya que los acuicultores se apegan a los protocolos. Con esto han tenido mejores resultados aparte estos procesos no afectan el medio ambiente y la integridad del camarón.



Actualmente se realizan capacitaciones constantes a los técnicos encargados con la cosecha del camarón esto para mejorar la calidad, disminuyendo enfermedades y teniendo un camarón limpio donde no afecta la integridad del consumidor.

“La cosecha se realiza por dos ciclos donde uno consiste en dejar el camarón por un tiempo determinado hasta que alcance una medida adecuada es una técnica que más prefieren utilizar, este proceso de engorde solo demora unos meses más para llegar al peso ideal, este camarón es utilizado solo para exportación”, menciona.



Explica que el otro ciclo es de dos cosechas por temporada donde el camarón no logra llegar a su tamaño ideal, este es un proceso más rápido donde generalmente se utiliza para el mercado nacional.



Todo parece indicar que la producción de acuicultura de este año superará a la obtenida con el pasado ya que se tienen predicho 70,000 toneladas de camarón, 8,000 más que el año pasado.



Indica que las perspectivas que se tienen en cuanto a producción son buenas debido a las mejoras tecnológicas y los mejores cuidados sanitarios que emprenden los acuicultores en sus diferentes zonas de producción.



Referente a la electrificación de granjas el profesor Miguel Ángel menciona que es poco probable que en este 2018 funcione al 100%. Aunque se ha avanzado en el proyecto y se han- mejorado algunas situaciones son demasiadas granjas las que están funcionando actualmente donde no se cuenta con la suficiente inversión para realizar dicho proyecto, es por eso que se tendrá que recurrir con el apoyo del Gobierno Federal.