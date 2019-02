El sector hortícola se encuentra en crisis debido a productos perecederos

Guasave, Sinaloa.- De acuerdo con datos de Lineadirecta, el gerente de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas (CIDH), Mario Haroldo Robles Escalante, explica que los empaques están llenos de producto perecedero, debido a que no han hay suficientes unidades para movilizar la carga a la frontera norte, lo que puede generar una catástrofe económica para la entidad, al estar el pico de las exportaciones.

Productores exportadores de hortalizas encienden sus focos rojos ante el inminente paro total por parte de transportistas de carga, debido a las estrictas revisiones en la modernización a las unidades pesadas por parte de inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que en coordinación con elementos de la Policía Federal Preventiva división Proximidad Social, inspeccionan las unidades en el punto de las Brisas, Guasave.

Si esto se prolonga más de dos días, esto puede ser una catástrofe, tenemos que empezar a cortar y tirar ya tenemos los cuartos llenos, ya no hay manera, donde guardar la fruta, no hay capacidad de frío para guardar la fruta ya, y los transportistas tampoco quieren movilizar porque saben que no van a pasar de ahí, si es algo serio que urge se resuelva”, asegura Robles Escalante.