El veterano de guerra gay que se casó tras ocultar su sexualidad por 60 años

Brighton, Inglaterra.- George Montague, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que ocultó por más de 60 años su sexualidad, a los 96 años de edad asegura vivir la vida que siempre deseó y defiende con alegría el derecho que tienen todos a amar.

Montague, quien sirvió a la Real Fuerza Aérea británica, se declaró gay después de un largo matrimonio con una mujer y luego de tener tres hijos.

El veterano ocultó por muchos años su sexualidad por temor a ser arrestado y porque no quería decepcionar a su madre.

El hombre de 96 años, originario de Brighton, ahora se refiere a sí mismo como "el gay de mayor edad en el pueblo", y está casado con Somchai, un hombre de 50 años.

He pasado gran parte de mi vida ocultando que ahora quiero gritarlo desde los tejados. He sido bendecido con amor real en mi vida y no puedo por pedir nada más que eso", reportan que expuso George Montague.