Empresarios ganaderos de Navojoa esperan un verano sin sequía

Navojoa, Sonora.- El clima de mayo fue de mucha ventaja para los ganaderos locales, ya que al no haber hecho tanto calor ayudó a mantener sus hatos en buenas condiciones, sin embargo esperan que el aumento de temperatura en los próximos meses no afecte el buen estado físico de sus animales.

Ricardo Flores Argüelles, presidente de la Asociación Ganadera Local, informó que no han tenido registro de decesos de cabezas de ganado por deshidratación o desnutrición, gracias a que no hay sequía y espera que así continúe este verano en el municipio, para que no afecte la producción de los 520 socios.

Mayo estuvo increíble, como nunca, no tuvo los calores que en otros años ha tenido, y ya en junio creo que el calor ya se dejó venir, y el ganado con las altas temperaturas comienza a sufrir estrés y a comportarse de manera distinta, ya que el calor les influye directa e indirectamente, en su comer principalmente, y puede ocasionar pérdida de peso, y si el tiempo comienza a variar, que haga frío y calor, puede provocar enfermedades respiratorias”, compartió.

El empresario ganadero comentó que debido a la buena captación de la Presa ‘Mocuzarit’, mayor a la del año pasado, es que prevé una temporada de calor sin contratiempo, y se espera también, que sin problemas de sequía.

Mencionó que a través de los inspectores de la asociación es que se ha sabido que en comunidades como Masiaca, Bacabachi y Camoa, se ha reportado una baja en los niveles de agua, y por ello han acudido a acarrear desde otros lugares a sus predios, pero hasta el momento no se considera situación de crisis.