En México las exportaciones de azúcar tendrán una mayor seguridad

Ciudad de México.- La representación sectorial azucarera, junto con el Gobierno Federal, buscan fortalecer las reglas para que las empresas exporten lo que les corresponde y así no se presenten pérdidas monetarias ni de producción que afecten al sector.

Autoridades comentaron que hace falta que se exporten aproximadamente 80 mil toneladas de azúcar de aquí a fines de septiembre, y a estas alturas va a ser difícil que se haga debido al mal control que se tiene en el comercio.

Juan Cortina Gallardo, director general y presidente de Consejo de Grupo Azucarero México, aclaró que hay varias empresas que no cumplen lo que debieran exportar y no le pagan a los cañeros lo que debieran si no exportaron, por lo cual deberían de pagar un precio nacional y, sin embargo, se benefician de la fórmula.

Junto con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) nos preparamos para arrancar el próximo ciclo en octubre, con perfeccionamiento de sistema de precios, de las reglas que tenemos, para que la gente que no cumple con sus exportaciones lo haga”, señaló.