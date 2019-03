En Sonora se tiene asegurada la demanda de pescado por la Cuaresma

Hermosillo, Sonora.- Marco Antonio Roos Guerrero, subsecretario de Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), comenta que para la presente temporada de Cuaresma, se tiene asegurado el abasto de pescados y mariscos, para todo el Estado donde se duplica su consumo.

Los diferentes establecimientos ya se encuentran preparados con el producto de calidad, son más de 600 toneladas las que se tiene para abastecer al Estado, Pero es necesario que los consumidores acudan a los locales oficiales que están regulados por las autoridades sanitarias”, explica Marco Roos.

De igual manera, añade que no recomiendan los productos de pescados y mariscos que son ofrecidos en hieleras en la vía pública debido a que no cuentan con la regulación necesaria por parte de la Coesprisson ante la calidad que pueden tener ya que no llevan el control de la cadena de frío.

Cajeme es un alto consumidor natural de pescados y mariscos, sin embargo la recomendación es adquirir los productos en establecimientos fijos y avalados por la Secretaría de Salud”, afirma el subsecretario de la Sagarhpa.

Por último, menciona que los productos más demandados durante esta temporada de Cuaresma son desde luego el camarón, curvina y tilapia.