"En Televisa estoy como una persona no contratable": Rebecca de Alba

Ciudad de México.- En medio de la difusión de la onceava edición de su Gran Venta Anual, una iniciativa por parte de la Fundación Rebecca de Alba para apoyar a personas que padecen cáncer, la conductora habló sobre el veto que aparentemente tiene en Televisa.

Durante una emisión del programa de radio 'Todo para la Mujer', de Maxine Woodside, Rebecca de Alba expuso que no pudo promover el evento solidario en dicha televisora porque está vetada, lo cual indica afecta a las personas a quienes se brinda ayuda a través de la iniciativa y su fundación.

Es cierto, (en) Televisa estoy como una persona no contratable... Como se lo dije al ejecutivo que mandó la orden que no soy contratable en Televisa y que estoy vetada, le dije: 'Bueno, pues creo que el altruismo no tiene televisoras ni tiene fronteras. Y aquí solamente las personas que están afectando: a las personas que padecen cáncer", indicó la conductora.

Asimismo, agregó cómo fue que se indicó su imposibilidad de participar en programas de la televisora, ya que se les hizo saber a estos por medio de un correo electrónico que ella "no era una persona contratable para esta empresa, lo cual se traduce en veto".

Sobre las posibles razones de que haya sido vetada, Rebecca de Alba indicó que podría ser el hecho de que participó en el programa y concurso 'Mexicana Universal', el cual fue transmitido por TV Azteca.

(Hice) 'Mexicana Universal' en Azteca y fue freelance, y fueron ocho galas y fui jurado. Tal vez fue eso. O, es que no entiendo. No es algo que me afecte porque creo que es hasta chistoso. Es algo que me tomo con humor", expresó la conductora.