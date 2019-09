"Estoy seguro con Sony" :Tom Holland habla del futuro de 'Spider-Man' en GQ

Estados Unidos.- El actor, Tom Holland, a los 18 años, fue elegido entre aproximadamente 7 mil jóvenes que hicieron audición, para la tercera versión de Spider-Man.

El actor, protagonizó la portada de la revista GQ style y habló acerca del futuro de su personaje, ahora que cambió de compañía.

El pasado 20 de agosto se confirmó que debido a diferencias, The Walt Disney Company y Sony Pictures, Marvel Studios ya no produciría ningún filme futuro del hombre arácnido.

En la entrevista que le realizaron a Tom agradeció a Marvel por lanzar su carrera como 'Spider-Man' e informó su confianza en Sony.

No me da vergüenza expresar lo increíbles que han sido los últimos cinco años con Marvel. Realmente he tenido el mejor momento de mi vida y, en muchos aspectos, han hecho realidad mis sueños como actor”, indicó Holland.