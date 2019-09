Estudio: se necesita la menos un año para curar un corazón roto

Ciudad de México.- Cuando terminas una relación amorosa no solamente te debes enfrentar a la tristeza de perder a esa persona especial, sino que también pierdes toda tu rutina y los hábitos que habías desarrollado durante le tiempo que estuvieron juntos, lo cual es más difícil si este fue un periodo extenso.

Es necesario encontrar nuevas formas de pasar el tiempo, nuevas personas a quienes hablarles y contarles tussueños y pensamientos, además cambiarán las sensaciones a las que te habías acostumbrado.

Según un estudio realizado por le departamento de psicología en la Universidad de San Antonio, Texas, se necesita mínimo un año para poder reponer ese corazón roto, para acostumbrarse a la ausencia de la expareja, y sobre todo para adoptar la soltería, ya que también le sienta bien a la gente estar solo y conocerse nuevamente.

La soltería no siempre es tan divertida como se ve en las películas, se trat mpas de un autodescubrimiento. Es dedicarle la mayor parte del tiempo a vencer los miedos internos para tener relaciones sanas a futuro. El análisis también recalca que no es correcto pasar de una pareja a otra solo por no saber estar solo, ya que normalmente e sporque se descuidan otras áreas de la vida personal cuando se vive en pareja.