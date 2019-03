ExpoGan destinarán sus utilidades a un programa de becas para jóvenes

Hermosillo, Sonora. - Héctor Platt Martínez presidente de la Unión Regional Ganadera de Sonora (URGS) señaló que multiplicará los beneficios de la Expo Ganadera y destinar sus utilidades a un programa de becas para jóvenes universitarios, es el resultado que se espera obtener de la edición 2019 de la fiesta más grande del Estado.

Platt indicó que la ExpoGan es uno de los eventos más grandes del País en materia de exposiciones comerciales ganaderas, pero también una tradición y cultura arraigada en la tierra sonorense.

La Expo es diversión y convivencia, es música y regocijo familiar; como presidente de la Unión Regional Ganadera he asumido el compromiso de multiplicar los beneficios de este evento, en los últimos meses he sostenido reuniones con directivos de asociaciones y he asumido nuevos compromisos”, añadió.