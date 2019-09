Ganaderos de Veracruz consideran una 'burla' el apoyo por parte del Gobierno

Xalapa, Veracruz.- Rodrigo García Escalante, diputado local de Veracruz, supone que ante la necesidad que ha generado la muerte de ganado por la sequía que se vive en la zona norte, los productores aceptaron el apoyo de 100 pesos que entregó el Gobierno Federal, considerado una burla, alerta que el Gobierno del Estado no toma acciones para apoyar a los productores.

Incluso, adelanta, que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario cerrará el año con un subejercicio, ante la falta de apoyos y programas para el sector agrícola y ganadero.

Es tristísimo porque la necesidad de la gente es aceptar el recurso, pero es un recurso que se me hace burlesco para la gente, con todo el tema tan fuerte que está con la sequía, con las muertes de las cabezas de ganado y no solo con el tema de la ganadería, sino de la sociedad en general, no hay agua en muchos lugares y darles 100 pesos”.