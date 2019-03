Ginya Truitt sugiere agro sustentable por el bien de Latinoamérica

Santo Domingo, República Dominicana.- En América Latina y el Caribe se produce un cuarto de los alimentos que se consumen en el mundo, por lo que el área juega un rol importante en el tema de seguridad alimentaria a nivel global.

Sin embargo, la directora de Tierras para Latinoamérica de The Nature Conservancy (TNC), Ginya Truitt Nakata, menciona que de no tomarse medidas para mitigar los efectos del cambio climático y construir sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos, no se podrá ni siquiera producir los alimentos que la población latinoamericana demande en un futuro.



Durante su visita a la sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), la titular de TNC, hace un llamado a cambiar la manera en que pensamos y hablamos sobre la agricultura y el medio ambiente, por el bien de la salud humana y planetaria.

El sector agro es completamente dependiente de los insumos que provee el medio ambiente. Cada vez que producimos algo, degradamos el suelo y, hasta ahora, solo hemos valorado el producto como tal sin valorar la futura productividad de ese suelo. Se trata de un cambio de mentalidad”.