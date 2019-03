Gobernador pide ajuste del precio para producción de leche en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta de nueva cuenta en Jalisco su programa ‘Precios de Garantía’ para diferentes producciones entre ellas la leche, a lo que el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, afirma que es impreciso para esta producción, porque en la realidad no se dan precios de garantía.

Es un momento en el que tenemos que ser cuidadosos con la manera en cómo se plantean las cosas, se lo expresé al presidente de México. Cuando por ejemplo, ahora presentamos el programa de trabajo para la industria lechera, yo he sido insistente en que no estemos hablando de precios de garantía, el precio al que se va a comprar la leche, que se anunció hace unos días, es el precio al que va a comprar Liconsa, nada más, no es un precio de garantía”, menciona Enrique Alfaro.