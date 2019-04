Héctor Platt es reelegido como presidente de la Unión Ganadera

Ciudad Obregón, Sonora.- Entre gritos, quebraduras de vidrios, irregularidades, disturbios, manifestaciones y peleas, los agremiados de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), eligieron nuevamente a Héctor Platt, como dirigente de la organización por dos años más al frente de 30 mil ganaderos del Estado.

57 votos fueron para Héctor Platt y 31 para Daniel Baranzini. Además hubo 2 abstenciones y 7 inasistencias. Durante más de 3 horas, los ganaderos ocasionaron daños en la infraestructura del Hotel Holiday Inn, además que varias personas resultaron heridas, debido a que algunos agremiados no se les permitía el acceso.

Los productores pedían que se respetara la ley, gritos con mensajes como, “es hora de hacer que el pueblo opine”, “Platt no nos sometas”, “respeten al gremio”, “no pasen sobre nuestros derechos” y más se hicieron escuchar. A pesar de los disturbios y que la mayoría simpatizaba con Baranzini, Platt se llevó la corona.

Héctor Platt Martínez, nuevamente presidente de la UGRS, menciona que los ganaderos del Estado están más juntos y unidos que nunca, para fortalecer el sector agropecuario de la localidad sonorense.

Estoy agradecido con el apoyo que han dado los agremiados, tenemos que seguir como lo hemos hecho, debemos seguir mostrando esa calidez que nos caracteriza, todos somos unidos, somos más fuertes. El resultado que se dio fue gracias a la voluntad de los ganaderos de la región, lo vimos desde un principio, hubo grupos que trataron de manifestarse, cosa que no debe ser, nosotros somos ganaderos, somos gente tranquila”, afirma el líder productor.

De igual manera Platt Martínez dijo que no tiene rencor con nadie y que va por la fortaleza de los ganaderos.

Aquí no hubo nada oculto, no se hizo nada oscuro, a aquí estaban la mayoría de los delegados, las puertas están abiertas para el equipo de Daniel Baranzini Hurtado, aunque algunos de sus simpatizantes causaron daños. El ganadero está enfadado y más claro no puede ser”, manifiesta Platt.