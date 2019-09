Infierno de drogas y golpes: Hombre vuelve esclavas sexuales a dos adictas

Nueva York, EU.- Un proxeneta de Harlem, Nueva York que usó drogas y golpizas para forzar a dos jóvenes adictas a los opiáceos a ser esclavas sexuales, será encarcelado por una década, reportan portales.

Charles White, de 39 años de edad, retuvo a dos mujeres dentro de su deteriorada casa y las obligó a tener relaciones sexuales con 15 hombres cada noche.

Las mujeres provienen de pequeñas ciudades fuera del estado y sufrían de adicción a los opiáceos. White y su cómplice, Jason Walden, de 33 años, las mantuvieron en el tercer piso de la casa, el cual no tenía calefacción ni artículos básicos de higiene.

En ese horrible lugar, las jóvenes eran alimentadas con drogas como la cocaína para mantenerlas despiertas para los clientes a todas horas, indicaron fiscales.

Si las mujeres se negaban a hacer lo que les pedían, White y Walden las golpeaban y las azotaban con látigos y cinturones. Una de las mujeres sufrió pérdida del oído permanente cuando Walden la golpeó por un lado de su cabeza por negarse a hacer un acto sexual.

Lo recuerdo como si fuera ayer. Un edificio deteriorado que los ocupantes ilegales... No había calefacción ni agua caliente. Yo estaba en un cuarto con literalmente solo una cama y algunas prendas de vestir. El edificio estaba tan frío que se podía ver mi aliento en el aire", recordó una de las víctimas.

La afectada expuso que White y Walden no las habían tratado mal al principio, pero que después todo cambió.

Ellos te enrollan. Estos depredadores son buenos en lo que hacen. Ellos te rompen, te hacen creer que verdaderamente no tienes propósito, que no vales, que no eres nada, y ellos son los únicos que 'se preocupan' por ti", dijo la víctima.