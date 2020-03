Jóvenes sonorenses han cambiado el campo por el sector industrial

Ciudad Obregón, Sonora.- Las nuevas generaciones han dejado de interesarse en las actividades primarias del campo por diferentes motivos, como el oscuro panorama que atraviesa el sector, así como las nuevas profesiones que han tomado auge en la entidad con el pasar del tiempo.

Según los productores las carreras como mecatrónica, aeronáutica y otras relacionadas con el sector industrial, han acaparado la atención de los jóvenes que buscan tener un buen futuro dejando de lado la agronomía, biología, biotecnología, entre muchas otras que van de la mano con el sector agropecuario.

Jesús Larragubiel Artola, presidente del Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (Pieaes), comenta que este tema es muy extenso donde influyen muchos factores para hacer atractivo o no la actividad primaria.

El presidente del Pieaes, explica que esta falta de interés puede deberse a los retos y problemas por los cuales está atravesando el sector que han hecho poco atractivo la integración de nuevas generaciones.

Desafortunadamente muchos no lo ven viable pero son ciclos no quiere decir que no vaya a cambiar el panorama, puede mejorar", argumentó.