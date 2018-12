La foto de Kourtney Kardashian junto a Scott Disick en la cama que causa furor

Estados Unidos.- No es un secreto que Kourtney Kardashian y Scott Disick, quienes dejaron de ser pareja en 2015, están dispuestos ha llevar la relación más cordial para así cuidar y educar a sus hijos de la mejor forma posible, sin embargo, las constantes publicaciones de la empresaria al lado de su ex no pueden menos que generar controversia.

Desde mediados de noviembre, la mayor del clan Kardashian-Jenner no ha tenido ningún problema con compartir fotografías de ella, Disick y sus hijos juntos en sus redes sociales, una práctica que no era común en sus perfiles de dichas plataformas.

Primero compartió una imagen en la que aparecen dos de sus hijos, Scott Disick y ella durante sus vacaciones en Bali, y en el Día de Acción de Gracias Kourtney también publicó una fotografía familiar.

Ahora la modelo ha empleado su cuenta de Instagram para revelar una instantánea en la que tanto ella como Scott se encuentran en una cama, al igual que la hija de ambos Penélope.

"Copaternidad", escribió Kourtney en la descripción de la foto, en la cual ella posa de forma muy sensual a la cámara.

La imagen ya supera los 3 millones de 'me gusta' y cuenta con todo tipo de reacciones en la sección de comentarios, donde algunos internautas han argumentado que las publicaciones de la empresaria revelarían su deseo de volver con Scott Disick

Como es conocido, Scott Disick mantiene un romance con la joven modelo Sofía Richie, con quien Kourtney Kardashian ya ha tenido interacción en un par de eventos: una cena concretada y una coincidencia en una exposición de arte.

Por supuesto, usuarios de redes sociales no pueden evitar preguntarse qué podría pensar Sofía Richie de las imágenes que comparte la mayor del clan Kardashian-Jenner.

Según una publicación que el portal Hollywood Life lanzó a mediados de octubre, fuentes aseguran que Sofía Richie llegó a sentirse celosa de que Scott Disick pasara tanto tiempo con Kourtney.

La situación era más sencilla de afrontar para la modelo cuando Kourtney tenía una relación con Younes Bendjima, sin embargo el romance entre ellos concluyó en agosto.

Los informantes también aseguraron entonces que Sofía no creía que Kourtney había superado a Scott Disick.