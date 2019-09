La pesca sonorense 'va de mal en peor' por el poco comercio del camarón

Ciudad Obregón, Sonora.- No todo ha sido color ‘rosa’ para los ribereños en esta nueva temporada de pesca, pues las condiciones climatológicas, la tardanza en el levantamiento de la veda, la poca captura, competencia desleal, y ahora el rechazo de la ciudadanía por adquirir el producto, ha llevado a que los hombres del mar se encuentren desesperados.

Los ribereños reportan capturas de 30 hasta 70 kilos por panga en el mejor de los casos, y los precios oscilan de 130 a 160 pesos dependiendo del tamaño, cuando en el verano llegó a costar los 190 pesos y, aun así, los pescadores afirman que la gente de la localidad no compra el producto, pues se les hace caro, pero no se considera el sacrificio que realizan todos los días.

José Ángel Gómez Juárez, presidente de la Cooperativa Pesquera ‘Florentino López Tapia’, recordó que el año pasado el precio del crustáceo fue de más de 150 pesos por varias comercializadoras nacionales y del extranjero.

no debemos establecer un precio, cuando todavía no sabemos cómo se presentarán las primeras capturas y cómo responderá el mercado internacional”.

Incluso el líder pescador señaló que:

Apenas estamos empezando y todos los pescadores tenemos nuestras esperanzas a que se tendrán buenas tallas y buenos precios, pero aún no podemos especular con los costos”.

Por su parte, ribereños del Paredón, mencionaron que algo de lo que siempre pasa en la temporada de camarón es que llega la gente y dice:

A cómo el kilo de camarón, el vendedor contesta 130 el kilo grande y el cliente lo rechaza pues argumenta que el precio es muy elevado, sin embargo, no saben que el pescador se tiene que levantar a las 3:30 de la mañana, tiene que recorrer más de una hora de camino para llegar a las aguas donde solamente ellos saben y creen que van a capturar el crustáceo”.

De igual manera, los hombres del mar, señalan que no tienen un horario fijo para regresar a casa, no hay una sola sombra donde se puedan resguardar del sol, gastan más de mil pesos en gasolina para poder andar recorriendo el mar en busca del producto, sufren hambre, sed, solo para darle sustento a su familia y esos factores no son considerados a la hora que las comercializadoras o las mismas personas adquieren el ‘oro rosado’.