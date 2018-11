La posible razón por la que Demi Lovato dejó de seguir a Selena Gomez en redes

Estados Unidos.- Tras pasar por un difícil episodio a causa de las adicciones, la prioridad de Demi Lovato ahora mismo es enfocarse en su salud, lograr su bienestar y rodearse de sus seres queridos que la impulsan a salir adelante.

Aunque la cantante ha dado muestra de que no tiene intenciones de hacer declaraciones sobre su estado y de que lo último que quiere es acaparar la atención mediática, es precisamente su nombre el que no sale de los titulares por diversas razones.

Una de ellas es la decisión que tomó de alejarse de personas que pueden significar una mala influencia para su vida, depuración que comenzó con su cambio de número telefónico.

Sin embargo, la cuestión de que Demi Lovato se aparte de antiguas amistades comenzó desde antes de que sufriera una sobredosis en julio que la llevó a estar por meses en un centro de rehabilitación.

Como es conocido, la intérprete de Stone Cold dejó de seguir en Instagram hace meses a varias estrellas que han significado mucho en su vida: Selena Gomez y Nick Jonas.

Con Selena compartió la pantalla grande y muchos escenarios propiciados por Disney, mientras que con Nick siempre había mantenido una gran amistad al haber haber estado juntos en muchos proyectos e incluso haber sido blanco de rumores de romance en el pasado.

Entonces, ¿por qué dejar de seguirlos en redes sociales? Al respecto han surgido algunas posibles razones que toman fuerza con la declaración de Demi a una página de Instagram en la que se criticó a su círculo de amistad.

En cuanto al caso de Selena Gomez, de acuerdo con diversos medios, el dejar de seguirla ocurrió tras un largo distanciamiento entre ambas que se remonta a 2014.

Incluso Demi se refirió al hecho de que ya no se mantuviera en contacto con Selena durante el programa 'Watch what happens live':

Creo que simplemente es algo que pasa cuando la gente cambia y madura por su lado", dijo la cantante.

Por su parte, Lovato dejó de seguir a Nick Jonas en junio del presente año, por lo que mucho se ha especulado sobre el hecho de que eso coincidió con las fechas en que el cantante anunció su compromiso con Priyanka Chopra.

Pese a que la situación aún no pierde el carácter de rumor, la especulación ha tomado un giro con lo dicho por Demi a quien aseguró en Instagram que quienes rodean a la intérprete no son sus verdaderos amigos y solo buscan beneficio económico:

No tienes ni idea de lo que estás hablando. Los amigos de verdad no conceden entrevistas sobre ti cuando acabas de sufrir una sobredosis".

Su expresión deja la duda abierta sobre si se refiere a Selena, quien expuso a la revista Elle que se había puesto en contacto con Demi tras saber de su sobredosis, y a Nick Jonas, quien en sus redes sociales habló de la gran fortaleza de Lovato.