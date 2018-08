La recolección de basura se vuelve negocio

Mientras en algunos sectores los mismos residentes toman la iniciativa de recolectar la basura en carros particulares para evitar mayor acumulamiento y los estragos que estos pueden causar, en otras colonias los guaymenses se niegan a tomar acciones, pues aseguran que es un servicio por el que ya pagan dentro de sus impuestos.

En recorrido hecho por La Voz, sectores como El Fovissste, Loma Dorada, La Popular y otras colonias aledañas se encuentran invadidas por la basura y los contenedores rebosan de bolsas de basura, además que se pueden observar también en las banquetas, postes y hasta que cuelgan de las protecciones de las casas y en árboles.

Por otro lado vecinos de colonias como Villas del Parque, Las Flores, Miramar, Marsella y algunos sectores del norte de la ciudad aseguran que residentes del sector quienes enmedio del hartazgo tomaron la iniciativa de recolectar la basura en sus vehículos particulares ahora son quienes apoyan con la recolección y se les paga un monto para el combustible y por el servicio, por lo que aseguran que si bien es cierto no todos tienen la posibilidad de cubrir aunque sea una módica cuota es algo justo y necesario, pues no le ven fin a la problemática.

"Esta administración ya no va a pagar y la gente se tiene que resignar, no podemos hundirnos en la basura porque las autoridades no responden, es nuestra salud la que esta en riesgo y la de nuestros hijos", comenta Sandra Espinoza, de la colonia Las Flores.