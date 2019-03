La temporada de aguamala en las costas sonorenses se avizora ‘muerta’

Guaymas, Sonora.- La temporada de la medusa ‘bola de cañón’ para este año en Guaymas peligra, al no ser conveniente económicamente capturarla con tallas chicas y en pocas ‘manchas’ de tamaño comercial que solo será extraída por unas cuantas ‘pangas’, calificaron especialistas del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).

Existe la expectativa muy baja que con el incremento de temperatura ‘aboye’ el producto que en temporada buena genera la activación de 2 mil 500 pescadores, mientras que las plantas procesadores dan empleo a cerca de 3 mil personas dejando una derrama económica de más de 200 millones de pesos en el Puerto.

Miguel Ángel Cisneros Mata, investigador del Inapesca fue contundente al señalar que las ‘manchas’ del producto que aparecieron en las playas del Sol y Las Cruces no alcanzarían para que una planta procesadora se reactive y le reditúe ganancias.

Aquí como están las cosas no habría temporada de aguamala, en el Alto Golfo sí existirá buena extracción, pero en Guaymas no tiene caso extraerla, no conviene económicamente, sería un gasto innecesario instalar una planta e invertir, no es redituable para lo que hay ahorita no conviene”, comenta Cisneros.