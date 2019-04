Lecheros se encuentran crisis debido a que solo recibirán 5 pesos por cada litro

Acajete, Veracruz.- Jesús Carmona, ganadero, refiere que la crisis no deja a los productores en paz, puesto que el litro se lo pagan a no más de cinco pesos y en ocasiones no les da ni para comprar alimento para sus reses.

Soy una persona que me dedico exclusivamente a la producción y venta de leche, por lo cual diariamente vendo 200 litros entre dos municipios y mis ingresos no son mayores a los mil pesos”, aclara Carmona.

Para alimentar su ganado por día tiene que comprar cuatro bultos de alimento y cuatro pacas; la inversión es de casi mil pesos.

Cuando realiza buenas ventas a la semana le quedan cerca de 500 pesos, que su esposa tiene que estirar para el gasto del hogar y la escuela de su hija, que va a la primaria.

Cuando le pega la crisis se ve en la necesidad de vender una que otra vaca y distribuir el dinero que obtiene para pagar deudas y satisfacer las necesidades más apremiantes.

En este lugar los vaqueros lamentan que los consumidores prefieran comprar leche en tiendas, en lugar de apoyar la economía local.