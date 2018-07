Los productores del Valle del Yaqui dicen sí a la Sagarpa en Cajeme

.- Contrario a lo que se especula sobre la viabilidad de mover la Secretaría de Agri­cultura, Ganadería, Desarro­llo Rural, Pesca y Alimenta­ción (Sagarpa) a Cajeme los productores del Valle del Yaqui apelan a la voluntad y el esfuerzo para traer a la de­pendencia a la localidad.

Baltazar Peral Guerre­ro, presidente de la Aso­ciación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora A.C (AOASS) expreso que desconcen­trar la Sagarpa Federal a Cajeme en forma gradual es factible, “detonaría nuestra región los orga­nismos agrícolas lo ve­mos en forma muy posi­tiva. Para ello esta Inifap, Cimmyt complementa­ría al sector agropecua­rio”, explica.

Por otro lado concuerda en que hay sitios que pueden utilizarse para traer a la de­pendencia aquí y que no estén abandonados. “Para ello es necesario remodelar delegaciones de Sagarpa y Conagua más instalaciones de Inifap tal y como comenta el doctor Villalobos aunado a que regresara el CUM a nues­tro municipio y rentárselos sería un ganar ganar; AOASS apoya como alternativas muy viables y de pronta eje­cución”, afirma Peral Guerre­ro.

Creo no es fácil el movimiento de la sede de una Secretaria, pero con voluntad y sobre todo con la participación de los sectores productivos no hay nada que no se pueda lograr, y los beneficios que se traerían no solo para los productores agrícolas sino para todo el municipio serían incontables”, Enrique Orozco, presidente del Sistema Pro­ducto Nogal Sur Sonora