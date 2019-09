Maiceros de Sinaloa llegan a un acuerdo para levantar la toma de bodegas

Guasave, Sinaloa.- Los productores de Maíz que mantenían la toma de las bodegas de Jova en forma de protesta por los descuentos enormes que se les hicieron por concepto de coberturas, levantaron la manifestación la tarde noche de este sábado.

Después de llegar a un acuerdo, con el empresario Joel Valenzuela, representante del Consejo del centro de acopio, todo el sábado se dedicaron a completar la documentación que les estaba exigiendo la empresa para el regreso de los recurso, únicamente a los 276 campesinos que se manifestaron, sin embargo, por ser situaciones ajenas a la bodega, decidieron soltar la toma.

El propósito es que no quede uno solo de los que han estado aquí fuera de la lista la broma no ha sido por culpa de la empresa yo a eso vengo a comentar con ustedes que la broma sido por nosotros porque muchos de los compañeros que han estado aquí no han entregado documentos y si por alguien vamos a dar la cara o estamos dando la cara es por la gente que está aquí”, comentó.